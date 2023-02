Ein steirischer Lkw-Lenker ist am Dienstagnachmittag tot in seinem geparkten Lkw in San Giorgio di Nogaro in der friaulischen Provinz Udine in Italien aufgefunden worden. Der 54-jährige Mann lag hinter dem Fahrersitz. Der Lkw war im Industriegelände von San Giorgio di Nogaro geparkt, wie die Apa berichtet.

Ein Fußgänger hatte den leblosen Mann in der Fahrerkabine bemerkt. Er verständigte den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte konnten nur

mehr den Tod des 54-Jährigen feststellen. Vermutet wird ein Herzinfarkt,

während sich der Fahrer ausgeruht hat.

Erst gestern erlitt ein 40-jähriger Slowene während der Fahrt in seinem Lkw im Murtal einen medizinischen Notfall und verstarb noch an Ort und Stelle.