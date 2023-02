Jeder Schnee bringt seine Kälte. Diese alte Bauernregel bewahrheitet sich in diesen Tagen (und vor allem Nächten!), nachdem in den vergangenen fünf Tagen im Dachsteingebiet und in den Wölzer Tauern unglaubliche Neuschneesummen von mehr als 2 Meter zusammengekommen sind (laut Lawinenwarndienst) und im Hochschwabgebiet immerhin 1,8 Meter.

Die Kältepole

Mit minus 17,8 Grad war die Nacht von Sonntag auf Montag in Mariazell sogar die kälteste Nacht dieses Winters (am 13. 12. hatte es minus 17,6 Grad) und dieses noch jungen Jahres. Auf Platz zwei und drei folgten Montagfrüh Zeltweg mit minus 14,5 Grad und Seckau mit minus 13,9 Grad. Selbst im Großraum Graz sanken die Temperaturen in der sternenklaren Nacht auf bis zu minus 9 Grad.

Und eisig kalt geht's weiter, tendenziell kühlt es sogar noch eine Spur ab. "Am Dienstag und am Mittwoch in der Früh sind selbst in den Außenbezirken von Graz zweistellige Minusgrade möglich", sagt Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder. Selbst tagsüber steigen die Temperaturen kaum über die Nullgradgrenze, "in vielen Regionen sind also Eistage möglich".

Arktische Kaltluft angezapft

"Schuld" daran ist einerseits Hoch "Elisabeth", das nach der turbulenten vorigen Wetterwoche nun wieder Stabilität ins Wettergeschehen bringt. Andererseits wird von einem Tief in Osteuropa arktische Kaltluft "angezapft", die mit Nordostwind in unsere Breiten vordringt. "Und wenn es in der Nacht aufklart, vor allem über schneebedeckten Böden, und dazu noch der Wind sich beruhigt, geht es mit den Temperaturen schnell abwärts." Tagsüber könnte sich aber vor allem am Mittwoch über dem Südwesten der Steiermark Nebel ansammeln, "aus dem es auch Schneegriesel geben kann", so Rieder.

Erst am Freitag wird es – zumindest im Süden – wohl um einige Grad milder. Nennenswerter Schneefall sei aber zumindest bis zum Wochenende nicht in Sicht. "Hier deutet sich eine Schlechtwetterfront aus Nordwesten an, aber das ist noch nicht abgesichert", so der Meteorologe.

Nichts, gegen den 27. Februar 1986 ...

Von etwaigen Kälterekorden sind die Wetterstationen aber weit entfernt. In Zeltweg hatte es am 27. Februar 1986 minus 28,5 Grad – in Seckau sanken die Temperaturen in derselben Nacht auf minus 23,9 Grad, in Neumarkt auf minus 24,4 Grad und in Mariazell auf minus 26,5 Grad.

Auf der fünfstufigen Skala herrscht auf vielen obersteirischen Gipfel Warnstufe 3 ("erheblich") © lawinenwarndienst

Lawinengefahr bleibt erheblich

Am Wochenende gingen vor allem in den Niederen Tauern einige Lawinen ab (>>mehr dazu hier<<), die Lawinengefahr bleibt laut Arnold Studeregger vom Lawinenwarndienst Steiermark weiterhin "erheblich", das ist die Stufe 3 von 5. Vor allem Triebschneeansammlungen "können schon durch eine Skispur zu Lawinenabgängen führen", warnt der Experte. "Durch die Kälte bleiben diesen Schneeansammlungen auf der Lee-Seite quasi konserviert, die Lawinengefahr bleibt also noch länger erheblich."

Auch im Ennstal und Sölktal wurden mittlerweile wieder alle gesperrten Straßen geöffnet, im Sölktal sind ebenfalls einige Lawinen abgegangen >>mehr dazu hier<<