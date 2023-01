Es sei ein „Traumjob“, berichtete Filip Pocrnja im Oktober der Kleinen Zeitung. Das bezog sich auf den Job als Lehrer. Der studierte Maschinenbauer wechselte von der Industrie in die Mittelschule nach Graz. Der 29-Jährige ist nicht alleine. In der Steiermark sind laut Bildungsdirektion im heurigen Schuljahr 70 Personen mit Sonderverträgen als Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger beschäftigt. 32 davon sind an Gymnasien oder an berufsbildenden höheren Schulen tätig, 38 Quereinsteiger stehen im steirischen Pflichtschulbereich unter Vertrag.

Im Herbst lag die Zahl noch höher. Das erklärt sich dadurch, dass es Änderungen bei den Dienstverträgen gab. Wer als Lehramtsstudent mit abgeschlossenem Bachelorstudium an einer Schule nebenher arbeitet, wird nicht mehr mit einem Sondervertrag angestellt. Diese Personen fallen somit inzwischen aus der Statistik heraus.