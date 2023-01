Die Kirchenaustritte in Österreich haben ein Rekordhoch erreicht. Wie ist das zu erklären, gerade auch in Anbetracht dessen, dass es im abgelaufenen Jahr keinen größeren Skandal in der katholischen Kirche gab?

FRANZ WINTER: Kurzfristig sind hier sicher Corona und die momentane Wirtschaftslage, Stichwort Inflation, zu nennen. Mittelfristig war der Missbrauchsskandal fatal für das Image der katholischen Kirche. Aber es geht meines Erachtens bei dieser Frage um viel mehr: Braucht der moderne Mensch noch Religion?