"Mir ist wichtig, dass der Zugang zur elementaren Bildung nicht vom Einkommen der Eltern abhängt“, sagt Werner Amon. Kurz nachdem der ÖVP-Politiker daher im Juli 2022 das Amt des Bildungslandesrates angetreten hat, präsentierte er Maßnahmen gegen die Krise in der Elementarpädagogik. Unter anderem: So, wie es für Kindergärten gilt, sollen die Beiträge für Kinderkrippen (Betreuung der Unter-3-Jährigen) an das Einkommen der Eltern angepasst werden. Wer weniger verdient, zahlt weniger.