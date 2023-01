Von. Diese drei Buchstaben sorgen gerade für Aufregung in Österreich. Gemeint ist das Adelsprädikat in Namen. So wie bei "Max von Mustermann" zum Beispiel. Und die Geschichte um das "von" setzt sich aus lauter kuriosen Puzzleteilen zusammen: Ein veraltetes Gesetz, das jahrelang teils nicht vollzogen worden sei. Eine Familie, der es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Eine Entscheidung, die nun alles ändern könnte.