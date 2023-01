Studentin? 23 Jahre alt? Teilzeitjob? Ohne Einkommensnachweise der Eltern geht da gar nichts, bekommt die junge Frau auf Wohnungssuche zu hören. Fälle wie diese landen immer öfter bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. "Die Wohnungssuche wird für junge Menschen in der Steiermark zunehmend schwerer", sagt Daniela Grabovac, Leiterin der Stelle. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie, die die Stelle in Auftrag gegeben und das Europäische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie (ETC Graz) durchgeführt hat.