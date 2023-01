In vielen steirischen Tälern ist die weiße Pracht längst Schnee von gestern. Was gestern noch weiß war, ist heute höchstens mit Gatsch bedeckt. Weil die Temperaturen in weiten Teilen der Steiermark nach wie vor über null Grad liegen, taut es, der Schnee schmilzt weg.

Ausreichend geschneit hat es hauptsächlich in den Bergregionen, etwa auf der Turrach, wo laut GeoSphere Austria (ehemals Zamg, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bis zu 35 Zentimeter gemessen wurden. Am Grazer Hausberg, dem Schöckl, sind es immerhin 13 Zentimeter.

Ist mit mehr Schnee zu rechnen?

Dürfen die Steirerinnen und Steirer mit mehr Schnee rechnen? GeoSphere-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier kann derweil noch keine sichere Prognose abgeben.

Grund ist ein Mittelmeertief, das über Skandinavien weiter in den Süden wandert: "Der ganze Tiefdruckkomplex geht runter bis nach Korsika. Die Auswirkungen sind schwer einzuschätzen." Er rechne zwar mit Schnee, aber das meiste auf den Bergen, oberhalb von 800 Meter. Vereinzelt schneien könnte es etwa in Köflach, im oberen Murtal, in Fischbach, am Semmering sowie auf der Soboth und in der Ramsau. In tiefen Lage dürfte es regnen. Wölfelmaier geht von zehn Liter pro Quadratmeter aus.

In den Bergen dürfte sich der Schnee noch etwas länger halten. Mit Ausnahme von Mittwoch wird es wieder kälter. Auf 2000 Meter Höhe erreichen die Temperaturen minus 12 Grad.