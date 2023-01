8.25 Uhr: 40 Zentimeter auf der Turracher Höhe

Wintersportler haben ihre Freude. Auch auf der Turrach gab es ordentlich Neuschnee.

40 Zentimeter auf der Turracher Höhe © Wilfried Rombold

8.05 Uhr: Zäher Verkehr, Unfälle, Sperren

A9 Gratkorn Nord - Der Stau nach einem Unfall kurz nach dem Gratkorntunnel löst sich langsam auf;

- Der Stau nach einem Unfall kurz nach dem Gratkorntunnel löst sich langsam auf; A9 von Spielfeld nach Graz - Autofahrer brauchen aufgrund der Schneefahrbahn 30 Minuten länger;

- Autofahrer brauchen aufgrund der Schneefahrbahn 30 Minuten länger; A9 - Unfall auf der Pyhrnautobahn im Bereich Kalsdorf auf der Überholspur

- Unfall auf der Pyhrnautobahn im auf der Überholspur Friesacher Straße von St. Peter ob Judenburg und St. Georgen - Stau wegen hängen gebliebener Lkw aufgrund glatter Fahrbahn, der Tunnel St. Georgen auf der S 36 ist noch weiter gesperrt;

von St. Peter ob Judenburg und St. Georgen - Stau wegen hängen gebliebener Lkw aufgrund glatter Fahrbahn, der Tunnel St. Georgen auf der S 36 ist noch weiter gesperrt; B73 Kirchbacher Straße - der Hühnerberg ist aufgrund eines Unfalls auf der Schneefahrbahn ebenfalls weiter gesperrt;

- der Hühnerberg ist aufgrund eines Unfalls auf der Schneefahrbahn ebenfalls weiter gesperrt; S6 - Bei der Auffahrt Leoben-Ost gab es einen Unfall - laut Antenne Steiermark liegt ein Auto im Straßengraben

7.52 Uhr: Schneefall wird weniger

Schneefall, Schneeregen und Regen lässt auch in der Steiermark jetzt langsam nach und sollte im Laufe des Vormittags ganz aufhören. Der Dienstag beginnt wieder regnerisch und teilweise auch mit Schnee.

7.47 Uhr: Verkehrs-Update

A9 Gratkorn Nord - Sperre und vier Kilometer Stau nach einem Unfall kurz nach dem Gratkorntunnel, der Verkehr wird blockweise durch den Tunnel geschleust;

- Sperre und vier Kilometer Stau nach einem Unfall kurz nach dem Gratkorntunnel, der Verkehr wird blockweise durch den Tunnel geschleust; A9 von Spielfeld nach Graz: Autofahrer brauchen aufgrund der Schneefahrbahn 30 Minuten länger;

Autofahrer brauchen aufgrund der Schneefahrbahn 30 Minuten länger; Friesacher Straße von St. Peter ob Judenburg und St. Georgen - Stau wegen hängen gebliebener Lkw aufgrund glatter Fahrbahn, der Tunnel St. Georgen auf der S 36 ist gesperrt;

7.35 Uhr: Schnee in der südlichsten Stadt der Steiermark

Auch in Bad Radkersburg, der südlichsten Stadt der Steiermark, ist der Regen der Nacht aktuell in Schneefall übergegangen. So wie auch in den meisten Teilen der Steiermark. Die Schneefälle sollen gebietsweise noch bis in die Vormittagsstunden anhalten.

Die Webcam zeigt Schnee in Bad Radkersburg © Webcam

7.32 Uhr: Verschneites Kärnten

In Kärnten schneite es am Loibl bereits 48 Zentimeter, 20 Zentimeter in Hermagor. Der nasse Schnee sorgt für Schneebruch sorgt. Es sind bereits Bäume umgestürzt und blockieren Straßen, Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Es kommt derzeit auch zu Behinderungen auf der Süd-, Tauern- und Karawankenautobahn. Die A2 ist bei Klagenfurt-Nord in Fahrtrichtung Villach überhaupt gesperrt, ebenso die A10 bei Villach-West in Fahrtrichtung Spittal.

Infolge der winterlichen Straßenverhältnisse kam es zu Verkehrsunfällen. Auf der Tauernautobahn (A10) touchierte ein Lkw die Leitplanke im Bereich zwischen dem Knoten Spittal – Millstätter See und Spittal-Ost in Fahrtrichtung Villach, ein Fahrstreifen war gesperrt. Ob es neben dem Blechschaden auch zu Personenschäden kam, ist aktuell nicht bekannt

7.24 Uhr: Achtung! Schneeglätte

Der Wintereinbruch fordert bereits die Feuerwehren. Im Süden der Steiermark muss die Feuerwehr aktuell bereits zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken.

7.18 Uhr: Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr

Auf der B73 Kirchbacher Straße ist der Hühnerberg aufgrund der Schneefahrbahn gesperrt. Auf der B 74 Sulmtaler Straße ist die Fahrbahn aufgrund eines Baums, der auf der Straße liegt, blockiert und auf der A9 bei Spielfeld gibt es Verkehrsverzögerungen. Autofahrer brauchen bis Graz rund 40 Minuten länger. Vor dem ersten Gratkorntunnel gibt es Blockabfertigung nach einem Unfall.

Gesperrt ist das Gaberl für Lkw über 7,5 Tonnen.

7.00 Uhr: Starke Schneefälle

Die angekündigten Schneefälle haben auch in der Steiermark in tiefen Lagen für Schneefälle gesorgt. Während es in der Landeshauptstadt bei Plusgraden schneit, schneit es in anderen Teilen der Steiermark bereits heftig.

6.45 Uhr: A2 Südautobahn

Erste Verkehrsbehinderungen werden gemeldet. Auf der Südautobahn in Richtung Klagenfurt bleiben laute Antenne Steiermark ab Mooskirchen die ersten LKW stehen und legen dann Ketten auf - es kommt zu Verzögerungen.

06:00 Uhr: Hält die Prognose?

Heute ist der Wintereinbruch da. Laut GeoSphere Austria (ehemals Zamg, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) werden im Laufe des Tages bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Den kräftigsten Schneefall gibt es im Großraum Graz und in der südlichen Steiermark, in den Bezirken Voitsberg, Leibnitz und der Südoststeiermark. Dabei bewegt sich die Schneefallgrenze zwischen 600 und 800 Metern. Die Temperaturen in der Früh umspannen minus sechs bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen null bis neun Grad.

05.00 Uhr: Asfinag rüstet sich für Frühverkehr

In den Autobahnmeistereien Graz, Lebring und Unterwald wurden bereits am Sonntag sämtliche Vorbereitungen für Räumungsdienste getroffen. Sprecher Walter Močnik: "Alle Mitarbeiter sind in Bereitschaft bzw. im Dienst." Die Asfinag rechnet mit vermehrten Einsätzen auf der A 10 Tauernautobahn und der A 2 Südautobahn. Die größten Schneemengen werden auf der Pack erwartet und könnten ausgerechnet am Montag im starken Frühverkehr für Chaos auf den Straßen sorgen.