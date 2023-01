1 Wo ist die Nosferatu-Spinne aufgetaucht?

Bisher wurde die behaarte, bis zu fünf Zentimeter große Spinne fast überall in Österreich gefunden. Etwa in Kärnten, Wien, Tirol, Vorarlberg und in der Steiermark. Seit Oktober wurden allein in Kärnten sieben Exemplare von Findern zu Expertin Helga Happ gebracht. Sie ist Sachverständige für Reptilien und Gifttiere und besitzt den Reptilienzoo in Klagenfurt. In Deutschland hat sich die Spinne längst flächendeckend angesiedelt. "Ein Vorgeschmack für uns", sagt Happ.