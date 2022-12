Besonders über sportliche Themen, aber auch den Krieg in der Ukraine und die Wahlen informierten sich die Österreicherinnen und Österreicher heuer bei Google. In den einzelnen Bundesländern gab es aber auch Besonderheiten.

Das wurde 2022 in den österreichischen Bundesländern gegoogelt

© Montage/Adobe Stock

Wie 2021 standen auch heuer sportliche Großereignisse bei den Google-Suchbegriffen im Web hoch im Kurs: Lag damals die Fußball-Europameisterschaft (EM) auf Platz 1 des österreichweiten Jahresrankings, hat es heuer die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (WM) immerhin auf Platz 3 geschafft, vor den Olympischen Winterspielen in Peking (Olympia). Ausschlaggebend für das Ranking des US-Suchmaschinengiganten ist übrigens nicht, wie oft ein bestimmter Begriff absolut in die Suchmaske eingetragen wurde – hier wären stets Wörter wie "Wetter" vorne – vielmehr geht es um eine starke Zunahme des Suchinteresses (für Details siehe Infobox unten).