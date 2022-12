Die Schutz­ein­rich­tun­gen sind hilf­los. Erst­mals in der Ge­schich­te des Vin­zi­dorfs feh­len an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen frei­wil­li­ge Hel­fer. „Ich kann mich nicht er­in­nern, dass wir so etwas schon ein­mal hat­ten“, sagt Sa­bi­ne Stein­ach­er vom Lei­tungs­team des Vin­zi­dorfs in Graz. Zum ers­ten Mal un­be­setzt sind der Nacht­dienst am Hei­li­gen Abend und der dar­auf­fol­gen­de Vor­mit­tag am Christ­tag. „Nor­ma­ler­wei­se hat­ten wir rund um Weih­nach­ten nie Pro­ble­me und immer viele An­fra­gen“, sagt Stein­ach­er. Warum es heuer noch keine An­mel­dun­gen ge­ge­ben hat, kann sich die Vin­zi­dorf-Lei­te­rin nicht er­klä­ren. Nach der Pan­de­mie spürt aber auch sie „eine ge­ne­rel­le Flau­te“.