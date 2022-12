Zuerst kommen Schnee und Kälte, aber vor Weihnachten wird es milder

In der Steiermark schwindet durch Tauwetter nächste Woche die Chance auf weiße Weihnachten. Nach dem Glatteis Freitagfrüh kündigt sich heute noch Regen und teils Schneefall an. So wird das Wetter am Wochenende.