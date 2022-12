Wie vorhergesagt, hat die winterliche Kälte die Steiermark vollends erreicht. Am Abend hatte es in der Ramsau schon minus 11 Grad, am Schöckl ebenso. In Kapfenberg wurden um 19 Uhr mehr als minus sechs Grad gemessen, in Deutschlandsberg rund minus 3,5 Grad.

Schon die Nacht auf Montag hatte es schon in sich. Zu den Kältepolen der Steiermark gehörten zum Beispiel Neumarkt, Präbichl und Seckau mit minus 12 Grad. Auf den Bergen, also etwa am Dachstein, wurden bis zu minus 18 Grad gemessen.

Starthilfe

Die Kälte bescherte dem Öamtc auch einiges an Arbeit. "Wir sprechen von einem klassischen Eisstoß", sagt Gerald Stoppel, Leiter der Nothilfe in der Steiermark und in Kärnten. Der gefallene Regen und jetzt die Kälte sorgen dafür, dass die Batterien einiger Autos erschöpft sind und die Fahrzeuge nicht anspringen. "Wir haben ein stark erhöhtes Aufkommen an Einsätzen, bei denen wir zum Beispiel Starthilfe geben", sagt Stoppel. Konkret verzeichnete man am Montag rund 35 Prozent mehr an Einsätzen als an einem "normalen Wintertag", schätzt der Experte. Steiermark und Kärnten zusammengezählt wird man auf 1200 Einsätze an diesem Tag kommen.

Sternenklare, eiskalte Nacht

Im Laufe des Montags lösten sich auch die letzten Wolken in der Obersteiermark auf, die Nacht wird also in weiten Teilen der Steiermark sternenklar. "Das heißt, sehr kalt", sagt Hannes Rieder, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Denn die Wolken, die eigentlich "wie eine Bettdecke" wirken, fehlen dann.

"Wir erwarten, dass es die kälteste Nacht des Jahres wird", sagt Rieder. Selbst im Jänner und Februar war es heuer milder. Bis zu minus 19 Grad werden auch in den Tälern erwartet, und zwar dort, wo Schnee liegt, also vor allem in der Obersteiermark.

Minus 18 Grad beim Aufstehen

Im Rest der Steiermark variieren die Temperaturen am Dienstag in der Früh zwischen minus 18 und minus 6 Grad – inklusive Frost. In und bei Graz kann es in Mariatrost und Feldkirchen bis zu minus 11 Grad haben.

Wenn dann die Sonne scheint, klettern die Temperaturen im Laufe des Dienstags nicht über null. In den schattigen obersteirischen Tälern bleibt es am kältesten.

Sonniges letztes Adventwochenende

Die Nacht auf Mittwoch wird "wieder sehr kalt", sagt Rieder. Aber der Mittwoch verspricht mit mehr Wolken mildere Temperaturen. In der Früh sind minus 15 bis minus 5 Grad angesagt, dann soll es aber bis zu 2 Grad warm werden. Vor allem in den Bergen soll es am Mittwoch wärmer werden, "das werden die Skifahrer spüren", so der Meteorologe. Noch eine Spur milder wird es am Donnerstag.

Zum Ende der Woche hin soll eine Kaltfront dann Niederschlag bringen. "Am Freitag ist die große Frage, wo schneit es und wo regnet es?", meint Rieder. Ziemlich sicher ist der Schnee in den obersteirischen Tälern. Ob der Süden wieder leer ausgeht, bleibt abzuwarten. Jedenfalls erwartet Rieder, dass das letzte Adventwochenende vor allem sonnig wird.