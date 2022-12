So wie vorhergesagt, hat die winterliche Kälte die Steiermark vollends erreicht. Die Nacht auf Montag hatte es schon in sich, war aber längst nicht alles. Zu den Kältepolen der Steiermark gehörten zum Beispiel Neumarkt, Präbichl und Seckau mit minus 12 Grad. Auf den Bergen, also etwa am Dachstein, wurden bis zu minus 18 Grad gemessen. Die kommen jetzt auch in tieferen Lagen, prognostiziert Meteorologe Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.