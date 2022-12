Schneefans hatten allen Grund zur Hoffnung, Winterdienste allen Grund für erhöhte Bereitschaft (>>schon am Freitag sorgte Schneefall in Kärnten teils für Chaos auf den Straßen<<) - doch vor allem im Großraum Graz und der Oststeiermark sank am Samstag von Stunde zu Stunde die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Schneedecke.

"Es ist nur ein Streifschuss, das Italientief zieht im Südosten an der Steiermark vorbei", sagte Zamg-Meteorologe Martin Ortner am Samstagnachmittag. Im Gegensatz zum Rest Österreichs war es am Samstag in der Steiermark zunächst einfach noch um einige Grad zu warm.

Kurz nach 15 Uhr begann es aber im Gleinalm-Abschnitt der Pyhrnautobahn recht stark zu schneien...

Um 15 Uhr begann es im Gleinalm-Abschnitt der A9 zu schneien © asfinag verkehrskamera

Schneeregen möglich

Auch die Niederschlagsmengen bleiben laut Ortner bescheiden, wenngleich die Intensität der Niederschläge in der ersten Nachthälfte auf Sonntag noch zunehmen sollte. "Der Regen kann dann auch im Großraum Graz in Schneeregen übergehen, aber der Boden ist warm, und die Temperaturen bleiben zunächst im Plus, also wird sich wohl in vielen Regionen im Südosten des Landes keine Schneedecke ausgehen."

Zwar wird es in der zweiten Nachthälfte kälter, womit es überall die Voraussetzungen für Schneefall gäbe, "aber da wird sich der Niederschlag schon in die Nordstaulagen zwischen Aussee und Mariazell zurückgezogen haben", vermutete Ortner im Vorfeld.

Skigebiete können Schneekanonen anwerfen

Aber selbst in den Nordstaulagen seien nicht mehr als 15 Zentimeter Neuchnee zu erwarten, glaubt Ortner. Dafür sinken die Temperaturen auf den Bergen in den zweistelligen Minusbereich - die Skigebiete (einige konnten wegen Schneemangels ja noch nicht aufsperren) können also wieder ihre Schneekanonen anwerfen.

Nennenswerte Schneemengen gibt es bis Sonntag wohl nur in den Nordstaulagen vom Ausseer- bis zum Mariazellerland © kachelmannwetter.at

Dafür wird es mit zum Teil eisigen Nordwind im Laufe des Sonntags im ganzen Land so richtig kalt. Montagfrüh sind Temperaturen von minus 7 Grad selbst in Graz zu erwarten. "Am Dienstag und Mittwoch sind auch im Großraum Graz Eistage zu erwarten, an denen es auch tagsüber keine Plusgrade hat." Laut Ortner bleibt es zumindest bis inklusive Mittwoch sehr kalt, "danach gehen die Prognosen schon wieder sehr weit auseinander."