Wenn Sie nur immer so höflich und nett wären“, sagt Richterin Julia Noack zum Angeklagten (26). Der Serbe bleibt respektvoll stehen, bis die Richterin ihm erlaubt, sich zu setzen.Vor dem Saal wirft er der Zeugin ein Küsschen zu.

Es gibt einiges, was das positive Bild des freundlichen jungen Mannes trübt, eine Reihe von Vorstrafen quer durch das Strafgesetzbuch zum Beispiel, von Raub über schwere Körperverletzung bis zu gefährlicher Drohung und schweren Betrug. In die Schlagzeilen kam der (frühere) IS-Sympathisant, weil sich eine Justizwachebeamtin in ihn verliebt hat. Gegen die vom Dienst suspendiert Frau wird auch wegen möglicher Datenschutzverletzungen und Amtsmissbrauch ermittelt.

Vor Gericht steht er jetzt, weil er einen Security im Sommer in einem Nachtlokal mit Boxbewegungen und den Worten „Ich mach dich fertig“ bedroht haben soll. Später hat er ihn samt Familie am Telefon bedroht und soll in einem weiteren Anruf versucht haben, dessen Aussage zu beeinflussen.

Den Drohanruf gibt er zu: „Ich hab Scheiße gebaut.“ Es gibt ein Video vom Anruf, Leugnen wäre ohnehin zwecklos. Dafür wird er zu acht Monaten Haft verurteilt. Der Rest wird ein Freispruch: Der (rumänische) Türsteher weiß nicht mehr genau, was gesprochen wurde, kann es dafür aber kaum ausdrücken. Die Richterin hat auch Zweifel, ob er alles geistig erfasst, was sie ihn fragt.

In den Gerichtssaal kam der Angeklagte flankiert von vier Beamten, die Hände bleiben in Handschellen und an den Gürtel gefesselt. „Jeden zweiten Tag“ bekommt die Richterin Berichte, was er in U-Haft anstellt: Er schlägt, schimpft, droht, zerstört die Essensklappe, leistet Widerstand und will Rasierklingen schlucken – weil seine Freundin ihn nicht besuchen durfte, solange sie als Zeugin in diesem Verfahren geführt wurde. Sie bestätigt übrigens die version des Angeklagten: Es war alles nicht so wild. Für sein Verhalten in der U-Haft wird es noch eine Zusatzstrafe geben.

Er freut sich trotzdem, seine Freundin darf ihn bald besuchen, er schickt ihr einen Kuss quer durch den Saal. Sie lächelt glücklich.