Rund 40.000 Pendler in der Steiermark sind heute, Montag, vom Totalausfall der ÖBB-Züge betroffen sein. Ein Schienenersatzverkehr ist angesichts des Umfangs nicht geplant und vorgesehen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Streiks zu spät oder gar nicht in die Schule kommen, sind entschuldigt, so die steirische Bildungsdirektion.