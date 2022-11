Der Platz vor der Uni Graz füllte sich schnell, bei der heutigen Demonstration für die Unis. "Wir sind heute da, weil es um unsere Zukunft geht. Wenn man wo nicht sparen kann, dann in der Bildung", sagt Elisabeth Hartl (21), sie studiert Romanistik. "Ich hab Angst, dass das in Zukunft etwas fehlt", sagt Elisabeth Haas (21), sie hält ein Schild in der Hand.

Denn die Teuerungswelle trifft auch die Hochschulen: "Unis auf Sparflamme heißt Zukunft auf Sparflamme" – unter diesem Motto gehen heute die steirischen Unis in Graz auf die Straße. Sie fordern mehr Geld vom Bund, damit es zu keinen Einschränkungen im Lehrbetrieb kommt und Personalabbau vermieden wird.

Von der Uni Graz, der Kunstuni Graz und der Technischen Uni Graz aus haben sich die Demonstrierenden in Bewegung gesetzt. Es ging in Richtung Oper. Die ganze Zinzendorfgasse war voll mit Demonstrierenden. Laut Polizei sind 2000 Demonstrierende von der Uni Graz gekommen und 1000 von der Technischen Uni Graz, dazu kommen noch jene von der Kunstuni Graz. Grundsätzlich scheint die Demonstration aber ruhig über die Bühne zu gehen.

Derzeit sind alle Rektoren vor Ort, um 13 Uhr startet eine Kundgebung. Es wird getrommelt und Stimmung gemacht.

Kunstuni-Rektor Georg Schulz, Med Uni-Rektor Hellmut Samonigg, Uni-Rektor Peter Riedler, Montanuni-Rektor Wilfried Eichelseder und TU Graz-Rektor Horst Bischof © Verena Schaupp

Am Dienstag hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) verkündet, dass angesichts der Teuerung und Finanznot an den Universitäten nun für das nächste Jahr statt 250 Millionen 400 Millionen vorgesehen sind. Die 150 zusätzlichen Millionen werden aus aufgelösten Rücklagen finanziert. Laut Minister Polaschek "reiche das für 2023". Gefordert werden von den Unis insgesamt allerdings 1,2 Milliarden Euro bis 2024.

TU: 150 Kündigungen drohen

Die Lage bleibt akut: Von der TU Graz hieß es am Montag, dass wenn nicht 72 Millionen Euro mehr Budget allein für die TU Graz vom Bund fließen, es zum Stellenabbau von 100 bis 150 Beschäftigten kommen kann. An der Karl-Franzens-Universität Graz wird mit rund 100 möglichen Kündigungen gerechnet – sollten die Verhandlungen mit dem Bildungsministerium ergebnislos bleiben. "Der Studienbetrieb soll aufrechterhalten werden, das ist das Ziel", so die Pressestelle der Uni Graz. "Die Budgetnot trifft alle Unis", meint man an der TU. Schon im Sommer wurde vor den dramatischen Folgen gewarnt.

Studierende, ÖH, Personal und Rektorate protestieren

Am Dienstag, 15. November, demonstrieren daher die Karl-Franzens-Universität Graz und die Technische Universität Graz gemeinsam mit der Medizinischen Uni Graz, der Kunstuni Graz und sogar der Montanuni Leoben – sowie den Hochschülerschaften. Rektoren rufen auch ihre Mitarbeitende und Studierende zur Demo auf. Lehrveranstaltungen entfallen zu der Zeit, an der Technischen Uni sogar die Prüfungen.

Mindestens 1000 Teilnehmer

Die Polizei erwartet rund 1000 Teilnehmer – so viele sind zumindest angemeldet. Dass es viel mehr werden, kann man wohl nicht ausschließen. Schon letzte Woche zogen Tausende Menschen zugunsten der TU Wien auf die Straße.

Gestartet wird in Graz am Dienstag jeweils mit Infoveranstaltungen an den einzelnen Unis, gegen 12 Uhr werden sich drei einzelne Demonstrationszüge (TU, Uni Graz, Kunstuni) in Bewegung setzen – und dann bei der Oper gegen 13 Uhr zu einem verschmelzen (auch mit MedUni und Montanuni).

Starke Verkehrsbehinderung rund um Oper

"Es wird verkehrspolizeilich eine große Herausforderung werden", sagt Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark. Man wird mit "genügend Polizistinnen und Polizisten" im Einsatz sein. Mit gewalttätigen Ausschreitungen rechnet man nicht. Zwischen dem Kaiser-Josef-Platz und der Glacistraße wird es wegen des Fußmarsches zwischen 12 und 14 Uhr zu einer Totalsperre kommen.

Vor der Oper werden der Rektor der Uni Graz, Peter Riedler, und der Rektor der TU Graz, Harald Kainz, eine Rede halten. Genauso wie die Betriebsratsvorsitzenden von Montanuni und TU sowie verschiedene ÖH-Vertreter. Auch von der ÖH Wien sind Mitglieder angekündigt.

"Wenn an den Unis eingespart werden muss und die Studierenden wieder heimgeschickt werden, werden die Kosten auf sie abgewälzt. Dann bleiben sie auf Energiekosten etc. sitzen. Das wollen wir nicht. Corona war schon genug", sagt Michael Pucher von der ÖH der Uni Graz.

Budget am Donnerstag

Am Donnerstag wird im Nationalrat das Budget für das kommende Jahr beschlossen. Für die Unis sind 500 Millionen Euro mehr bis 2024 vorgesehen, doch das genüge laut den Unis lange nicht. Im Vorfeld gibt es noch Verhandlungen – die TU Graz spricht am Montag (14. 11.) mit dem Ministerium, die Kunstuni morgen Dienstag (15. 11.) – während die Demo in Graz stattfindet.