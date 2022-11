Ein Fall von Tierquälerei ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verhandelt worden. Ein Hufschmied soll ein Pferd in St. Margarethen im Lungau am 21. April 2022 gegen den Bauch getreten und so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass die Schaufel brach. Daraufhin drehte das Pferd durch, prallte gegen eine Eisenstange und verendete.