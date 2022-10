Ein Jubiläum mit Dankbarkeit und Selbstreflexion

In der Grazer Heilandskirche wurden am Montag, dem Reformationstag, mit einem Festakt die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Evangelischen Kirche in der Steiermark abgeschlossen. Die Festrede – durchaus kritisch – hielt der ehemalige evangelische Bischof Michael Bünker.