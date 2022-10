"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?" ... In der Nacht von Sonntag (30. Oktober) auf Montag (31. Oktober) heißt es wohl eher "oder ist es noch so früh?" Denn die Uhren werden von 3 Uhr auf 2 Uhr früh zurückgestellt. Das trifft auch 4000 Uhrwerke an Bahnhöfen und Haltestellen der ÖBB in ganz Österreich.

Allein in der Steiermark sind es 548 und 496 in Kärnten. Auch 28 Nachtreisezüge bleiben kurz stehen und setzen dann ihre Fahrt gemäß Fahrplan fort. Die meisten ÖBB-Uhren werden übrigens in Niederösterreich, der Steiermark, Oberösterreich und Wien umgestellt. Das Bundesland mit der geringsten Anzahl an Uhren ist das Burgenland.

Die physisch vorhandenen Uhren, die die Fahrgäste auf den Bahnsteigen, in Bahnhofsgebäuden oder an Fassaden sehen können, bezeichnen die ÖBB als "Nebenuhren". Diese werden durch die "Hauptuhren" in den Technikräumen synchron angesteuert, um eine präzise und einheitliche Zeitanzeige zu gewährleisten.