In Wiener Sozialmärkten mussten die Preise erhöht werden. Bisher konnte man die steigenden Kosten durch interne Einsparungen stemmen. Das geht jetzt nicht mehr. Konkret betrifft es etwa die Milch, wo der Preis für einen Liter von 80 Cent auf 1,10 Euro gestiegen ist. Die nächste Preiserhöhung, auf 1,30 Euro folgt am 1. November, kündigen die Soma-Märkte in der Bundeshauptstadt an.