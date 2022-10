Der graue Himmel bestimmt das Wetter in der Steiermark am Samstag. Verbreitet regnet es - am Nachmittag vor allem im Südosten und in Graz -, "aber Besserung ist vom Westen her unterwegs", sagt Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).

Zwar startet der Sonntag laut Prognose noch mit Nebel, der werde sich aber schnell auflösen und dann wird es sonnig. Bis zu 20 Grad sind möglich, Wind soll kaum wehen.

Am Montag nehmen dann die Wolken wieder die Überhand, von den Temperaturen her bleibt es mild, Tageshöchstwerte von 18 bis 22 Grad sind vorhergesagt. In der Nacht auf Dienstag spricht Pehsl von einer "Störungszone", die Regenschauer und in Folge wechselhaftes Wetter beschert. Schon am Dienstagnachmittag dürfte sich die Lage aber rasch wieder bessern, der Sonnenschein überwiegt. Und bleibt bis zum Nationalfeiertag: "Ich rechne mit sehr sonnigem Herbstwetter und einem Höchstwert von 20 Grad", sagt Pehsl. Auch am Donnerstag und Freitag dürfte das Wetter freundlich sein.

