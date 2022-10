Fürstenfeld, der Schöckl oder Köflach: Dort war es am Sonntagvormittag am wärmsten. Aber keine Sorge: "Der Nebel löst sich auf, am Nachmittag ist es in weiten Landesteilen wolkenlos", weiß Paul Rainer von der Zamg. Im Südosten der Steiermark seien bis zu 22 Grad Celsius zu erwarten.