Für viel Aufregung sorgten zuletzt Aussagen von KPÖ-Landtagsabgeordneten Werner Murgg zur Ukraine. In einem Treffen der "Antiimperialistischen Koordination (AIK)" am 10. und 11. September in Aflenz nahm er Bezug auf den Angriffskrieg Putins und seine Folgen. "Sonst wäre die Ukraine nach wie vor eine Krüppelnation", so der Sager, der auf einem Video festgehalten wurde. Er teilt in dem Video auch gegen Nachbarstaaten wie Slowenien aus > Näheres hier.