Im Leben und beim Wetter kommt vieles wieder zurück. Verlief der September deutlich kühler als im langjährigen Mittel, so fiel der Oktober bisher wiederum viel wärmer aus. Und das wird auch bis weit in die nächste Woche so weitergehen.

Laut Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet wird Österreich ab Sonntag von einem Schwall subtropischer Luft erfasst, "somit werden die positiven Temperatur-Abweichungen weiter steigen".

Deutlich zu mild für die Jahreszeit

Am Alpennordrand wie etwa in Salzburg oder in der Eisenwurzen (ein Hitzepol-Anwärter ist dabei immer wieder die Messstation im obersteirischen Mooslandl) wird es laut Ubimet nochmals spätsommerlich warm mit Höchstwerten bis zu 25 Grad.

Damit könnte es sogar in der zweiten Oktoberhälfte noch den einen oder anderen statistischen Sommertagen (davon spricht man bei mehr als 25 Grad) geben.

Aber auch sonst wird es österreichweit sehr mild für die Jahreszeit, mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Üblich zu der Jahreszeit wären Höchstwerte von etwa 14 bis 17 Grad.

Selbst im Hochgebirge Plusgrade

Das sonnige und milde Wetter setzt sich auch am Montag und Dienstag fort, regional wie etwa im Waldviertel kann sich jedoch bis in die Mittagsstunden Nebel halten. „Die größten Temperaturabweichungen erwarten wir auf den Bergen, so steigt die Nullgradgrenze nochmals gegen 4000 Meter an“, so Spatzierer.

Der Oktober verlief bislang etwa 1,7 Grad milder als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, wobei regional wie im Rax-Schneeberg-Gebiet auch Abweichungen zwischen plus 2,5 und plus 3 Grad beobachtet wurden. In Summe schließt die erste Oktoberhälfte somit milder als die zweite Septemberhälfte ab. „In Wien war der Oktober bislang mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14 Grad knapp 2 Grad milder als die zweite Septemberhälfte“, analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Bis Samstag noch wechselhaft

Vor dem neuerlichen Aufbäumen des Spätsommers bleibt es aber bis Samstag zum Teil noch wechselhaft. Mit einer westlichen Strömung ziehen in den kommenden zwei Tagen noch schwache Störungen durch. Am Freitag ziehen vom Salzburger Land bis ins östliche Flachland anfangs ein paar Regenschauer durch, tagsüber stellt sich trockenes Wetter ein und die Wolken lockern auf. Im Westen breiten sich im Tagesverlauf dagegen zunehmend dichte Wolken aus und am späten Abend setzt Regen ein. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 15 und 19 Grad.

Am Samstag dominieren anfangs die Wolken und im Norden und Nordosten fällt etwas Regen. Sonst bleibt es meist trocken und von Vorarlberg bis Kärnten lockert es tagsüber etwas auf. Die Temperaturen erreichen 14 bis 20, im äußersten Süden und Westen auch 21 Grad.