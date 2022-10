Jährlich kürt das "Times Higher Education Magazin" die besten Universitäten der Welt. Die Medizinische Universität in Graz schafft es darin heuer wieder unter die besten 200 Unis der Welt. In der am Mittwoch erschienenen Rangliste schaffte die MedUni Graz im Vergleich zum Vorjahr einen Aufstieg um 28 Plätze und landet auf Rang 168.