Die sterische Ärztekammer hat am Dienstag schon in aller früh Alarm geschlagen. "Wir brauchen flexiblere Systeme und neue Modelle", sagte Kammerpräsident Michael Sacherer. Die Kritik gilt vor allem der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Denn der Obmann der niedergelassenen Ärzte und Vize-Kammerpräsident Dietmar Bayer geht sogar so weit, dass er konkret einen "ÖGK-Ärztemangel" ortet. Schließlich, so Sacherer, sei die Zahl der Ärtztinnen und Ärzte sei binnen 12 Monaten sogar um 120 auf steiermarkweit 6.680 angewachsen.