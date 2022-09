An einem einzigen Tag hat Carina Frank in ihrer Apotheke am Grazer Jakominiplatz zehn Menschen enttäuschen müssen. Die Medikamente, die auf den Rezepten standen, hatte sie einfach nicht vorrätig. "Es handelt sich zum Beispiel um sehr gängige Antibiotika", schildert sie. Lieferengpässe sind schuld. Ideale alternative Medikamente mit demselben Wirkstoff konnte Frank auch nicht anbieten. Da der Wirkstoff nicht geliefert werden könne, fehlen ganze Generika, das sind Nachahmerpräparate, hergestellt von anderen Unternehmen. "Das ist so, als ob ich einen Liter Milch brauche. Da gibt es verschiedene Marken. In dem Fall gibt es aber nur Sauer- oder Buttermilch", vergleicht Frank.