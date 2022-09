Karl Nehammer verpasste seinen Einstieg – just als er am Parteitag der steirischen ÖVP ans Rednerpult treten sollte, war der Bundeskanzler gerade nicht im Saal. Doch nach ein paar Minuten erschien der Kanzler wieder und spendete im Interview auf der Bühne der ehemaligen und der aktuellen Spitze der steirischen Volkspartei zunächst sehr viel Lob. An Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer habe ihn immer "sein Mut und seine Klarheit" beeindruckt: "Du hast, aus einem starken Wertefundament heraus, schwierige Zeiten gemeistert." Schützenhöfers Nachfolger Christopher Drexler sei eine politische Persönlichkeit, die neugierig ist und leidenschaftlich diskutiert: "Mit Christopher an meiner Seite wird es uns gelingen, die großen Herausforderungen zu meistern."