Der Spatenstich des Polizei-Einsatztrainingszentrums in St. Michael und die Wiederbestellung von Gerald Ortner als Landespolizeidirektor für weitere fünf Jahre führten ÖVP-Innenminister Gerhard Karner am Mittwoch in die Steiermark. Er stellte sich wohl auch angesichts des heute von der FPÖ mit Unterstützung der Neos angesetzten Sonderlandtags zum Thema Asyl gemeinsam mit ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler den Medien. In der Frage der illegalen Migration müsse es „eine harte Kante geben, damit das System nicht überlastet wird und jenen Menschen zur Verfügung steht, die es auch brauchen“, so Innenminister Karner.