Bereits ab den Mittagsstunden entstanden am Samstag über der Steiermark erste Quellwolken, aus denen sich teilweise rasch Schauer und Gewitter bildeten. "Am Nachmittag verlagert sich die Gewitteraktivität immer weiter Richtung Süden und Südosten, wobei am Abend aus Slowenien stärkere Gewitterzellen Richtung südliches Kärnten, südliche bzw. südöstliche Steiermark und südliches Burgenland ziehen werden", prognostizierte Skywarn Austria. Lokal sind im Bereich der Zellen wieder Starkregen und vorübergehend auflebende Windböen möglich.