Es war eiskalt und dunkel um halb fünf Uhr in der Früh – und Zeit zum Aufstehen für Valerie-Therese Taus. In der Hütte einheizen, dann schnell zu den Tieren, bevor die ersten Wanderer in der Gaststube eintrudeln. "Wenn die Kühe gemolken werden wollen, dann werden sie richtig aufdringlich", erinnert sich Taus zurück.