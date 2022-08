Google, Microsoft Bing, Baidu, Yandex – die Suche nach Informationen im Internet wird von nur wenigen privaten Anbietern dominiert. Mit Unterstützung der EU-Förderschiene "Horizon Europe" soll eine europäische Alternative zu den marktbeherrschenden Anbietern entwickelt werden. 14 Forschungs- und Rechenzentren in Europa arbeiten im Großprojekt – aus Österreich ist das Institute of Interactive Systems and Data Science der TU Graz beteiligt, teilte die Universität am Mittwoch mit.