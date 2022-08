Brennholz, Pellets und Briketts sind in Baumärkten rar gesät. "Derzeit haben wir leider gar kein Brennholz", sagt ein Mitarbeiter der Obi-Filiale in Graz. Auch in der Zentrale Feldbach von Lagerhaus ist das Brennholz "ziemlich ausverkauft". Der Baumarkt Hornbach werde im Herbst voraussichtlich alle Brennstoffe vorrätig haben, allerdings nicht wie in den letzten Jahren von den Mengen her. Auch die Preise sind stark gestiegen. Letztes Jahr lag der Preis für 0,85 Raummeter Buchenbrennholz bei Hornbach zwischen 70 und 80 Euro, heute sind es 189 Euro.