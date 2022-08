Am 15. August begeht die katholische Kirche das Hochfest "Aufnahme Mariens in den Himmel" – in unseren Breiten auch unter "Großer Frauentag" oder "Mariä Himmelfahrt" bekannt. Theologisch betrachtet trifft die offizielle Bezeichnung "Aufnahme Mariens", lateinisch Assumptio Mariae, die Aussage des Festes besser: Maria wurde in den Himmel aufgenommen.