Vor 30 Jahren war die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu überleben, halb so hoch wie sie heute ist. Grund dafür: Die Stroke Units. Diese sind darauf ausgelegt, Menschen mit Schlaganfall so schnell und gut wie möglich behandeln zu können. Das ist in einem Notfall essenziell, denn "Hirn ist Zeit", sagt der Klinikvorstand der Neurologie Reinhold Schmidt. Mit diesem Projekt werde eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung neurologischer Patienten in der Steiermark geschaffen, erklärt Schmidt.