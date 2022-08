Die Sonne lacht in Graz vom Himmel: 27,6 Grad hat die Messstation an der Grazer Universität am Mittwoch schon gemessen. Laut Fritz Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) muss man heute mit keinen Gewittern rechnen, sondern mit weiter schönem Wetter bei 28 bis 31 Grad.