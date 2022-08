Bewölkt und teils auch ziemlich regnerisch präsentierte sich das Wetter am Dienstag. Es gab kleine Gewitterzellen, verteilt über die Steiermark. "Die ziehen heute nicht so schnell weiter, also kann es lokal bis zu 30 Minuten lang richtig schütten", sagte Meteorologe Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).