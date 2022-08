Gegen 19.15 Uhr wurden am Freitag mehrere Polizeistreifen in Richtung des LKH Graz II, Standort Süd, geschickt, da dort eine Person ein Feuer entfacht habe. Vor Ort wurde ein aus Feldbach stammender Mann gefunden und aufgehalten. Er gab zu, das Feuer gelegt und auch wissentlich angetrieben zu haben. Brandherd war eine Mülltonne, in die der Mann eine glimmende Zigarette warf.