Am Grazer Straflandesgericht ging es am Montag um Hund Rocky. Er ist kein Boxer, sondern Rottweiler – und vor allem Problemhund. Im Februar attackierte er eine Fünfjährige, die bei der angeklagten 42-Jährigen als Gast übernachtet hatte. Als das Mädchen in der Früh aufs Klo gehen wollte und im Vorzimmer am Hund vorbeiging, biss der derart zu, dass das Mädchen schwer verletzt wurde. Sie hat noch immer mit den Folgen zu kämpfen.