Nach dem Offenen Brief, in dem zahlreiche Kinderbetreuungseinrichtungen vor Einschnitten ab Herbst warnen, gehen die Wogen weiter hoch. Die Verantwortlichen stellten in dem Schreiben bekanntlich Gruppenschließungen und verkürzte Öffnungszeiten in den Raum. Wie prekär die Lage wirklich ist, zeigt ein Blick auf die Daten – vor allem bei den unter Dreijährigen.