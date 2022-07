Es ist keine Sache der ländlichen Regionen – die Personalnot trifft Kommunen und Städte im Bundesland gleichermaßen. Selbst Graz als großer Ballungsraum sucht händeringend Mitarbeiter. Am dringendsten Pflegepersonal, Kinderbetreuer und Elementarpädagogen, Ärzte, Sozialarbeiter sowie HTL-Techniker. Wobei: „Beim Pflegepersonal und den Ärzten hat sich die Problematik verschärft, in der Verwaltung würde ich das Bewerberinteresse gar größer als vor der Krise einschätzen“, so Personalamtsleiter Erich Kalcher.