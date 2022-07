Schon mehr als eine Stunde vor dem Beginn der groß angelegten Aufnahmetests für Medizinstudien an der MedUni Graz tummeln sich vor der Stadthalle tausende hoffnungsvolle Bewerber. Insgesamt treten 2026 von ihnen heute in zwei Runden an, rund 600 weniger als eigentlich angemeldet. Alle scheinen sich vor der bevorstehenden Aufgabe irgendwie beruhigen zu wollen. Viele hören Musik, um die eigene Aufregung etwas zu entschärfen. Schließlich brauchen sie beim Wettstreit um die 370 verfügbaren Studienplätze einen klaren Kopf. Einige haben dafür Unterstützer mitgebracht, ihre Verwandten, Freunde oder Partner. Die letzten Umarmungen vor dem Einlass werden dankbar angenommen.