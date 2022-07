Heute geht das dritte Schuljahr in Folge zu Ende, das Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern einiges abverlangt hat. Der Grund findet sich auch in der internen Bilanz der Bildungsdirektion Steiermark, in der seitenweise über Corona berichtet wird. Etwa mit einer Verlaufskurve der Positivrate bei den Antigentestungen. In der Woche vom 28. Juni lag der Wert bei etwa 0,7 Prozent, am höchsten war er in der Woche vom 15. März mit knapp 1,2 Prozent.