Auch am Sonntag bleibt es heiß in der Steiermark. Erwartungsgemäß ungewöhnlich ist die Temperaturverteilung: Während im nördlichen Ausseerland, etwa in Bad Mitterndorf, am späten Nachmittag bis zu 35 Grad erwartet werden - Grund dafür ist der Südföhn, kratzen Graz und Leibnitz mit aufgerundeten 28 Grad an der 30er-Marke.