Ein Sonntag wie im Bilderbuch: Der heißeste Tag des bisherigen Jahres hat die Thermometer in Teilen des Landes weit über die 30-Grad-Marke getrieben. Wegen des Föhns hat vor allem die Obersteiermark die größte Wärme abbekommen: So wurde Hall bei Admont mit von der Zamg gemessenen 34,4 Grad Celsius zum Hitzepol des Landes. An die zweite Stelle der Tageshitliste reihten sich Bad Mitterndorf und Aigen im Ennstal mit jeweils 33,9 Grad ein. Die südlicheren Landesteile und die Landeshauptstadt Graz brachten es etwa an die oder leicht über die 30-Grad-Schwelle.