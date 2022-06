Der in Paris lebende, österreichische Architekt Dietmar Feichtinger - in Österreich bekannt etwa durch die Errichtung der Voestalpine-Stahl-Zentrale - wird in Lyon den zentralen Busbahnhof Perrache neu gestalten. Feichtinger setzte sich beim entsprechenden Wettbewerb gegen renommierte Büros wie das von Daniel Libeskind oder Shigeru Ban durch, wurde am Freitag mitgeteilt.