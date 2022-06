Ausgelassene Stimmung, DJ-Beats, Steak-Verkostung: Noch am Sonntagmorgen konnte man die Partynacht des Vorabends anlässlich zehn Jahre „El Gaucho“ in Instagram-Storys nachverfolgen. Das bekannte Steak-Lokal in der Grazer Landhausgasse 1 feierte am Wochenende Jubiläum: Seit zehn Jahren wird es von der Gastro-Familie Grossauer mit Küchenchef Christof Widakovich betrieben.